Евросоюз с начала спецоперации предоставил Украине помощь на 118 млрд евро

Европейский союз с начала спецоперации в общей сложности предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, в том числе 43,5 млрд евро на военные нужды. Об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении

По его словам, 1,4 млрд евро от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов использовали преимущественно для оплаты поставок Киеву боеприпасов и систем противовоздушной обороны. В ЕК также сообщили, что страны Евросоюза намерены к концу года производить в год не менее 1,4 млн боеприпасов калибра 155 мм, которые используются военнослужащими украинской армии.

Домбровскис добавил, что на территории ЕС уже подготовили 60 тысяч украинских военных, стоит цель обучить до конца зимы еще 15 тысяч военнослужащих.

Ранее газета The Hill со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена обратилась с просьбой продлить полномочия по программе списания оружия с американских складов для поставок на Украину. Без продления полномочий Белый дом не сможет распоряжаться около 5,8 млрд долларов после 30 сентября, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры