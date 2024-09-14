СМИ: Байден попросил конгресс продлить его полномочия на выделение оружия Киеву

Администрация президента США Джо Байдена обратилась с просьбой продлить полномочия по программе списания оружия с американских складов для поставок на Украину. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

Без продления полномочий Белый дом не сможет распоряжаться около $5,8 млрд после 30 сентября. По данным издания, если Конгресс не одобрит продление полномочий, администрация Байдена будет вынуждена использовать эту сумму в рамках разового пакета до конца сентября. Однако, как отметил собеседник The Hill, это может создать юридические трудности. При одобрении продления помощь будет предоставляться частями.