Евросоюз разрешил размораживать активы лиц, важных для торговли агропродукцией

В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что такая мера была одобрена с целью «избежать сбоев в работе каналов оплаты сельскохозяйственной продукции».

«Было принято решение ввести новое послабление, позволяющее размораживать активы, средства и экономические ресурсы определённых лиц, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список», - говорится в документе.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что большая часть из более чем 13 млн тонн зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в богатые страны, сообщает RT.