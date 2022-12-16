Евросоюз разрешил размораживать активы лиц, важных для торговли агропродукцией

Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкции ввёл послабления и одобрил разморозку активов «определённых лиц» из России, «играющих значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами».

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В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что такая мера была одобрена с целью «избежать сбоев в работе каналов оплаты сельскохозяйственной продукции».

«Было принято решение ввести новое послабление, позволяющее размораживать активы, средства и экономические ресурсы определённых лиц, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список», - говорится в документе.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что большая часть из более чем 13 млн тонн зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в богатые страны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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