Захарова: Россия открыта к различным предложениям по зерновой сделке

«Мы открыты к различным предложениям, которые могут обсуждаться на экспертном или президентском уровнях», — добавила она.

Ранее СМИ предупредили о возможных трудностях с экспортом российской пшеницы на мировой рынок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

