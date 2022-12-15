Захарова: Россия открыта к различным предложениям по зерновой сделке
Россия открыта к различным предложениям и модификациям зерновой сделки при условии выполнения первоначальных договорённостей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Вместе с тем, дипломат отметила, что вторая часть сделки до сих пор не реализуется ни теми же темпами, которыми реализуется первая часть сделки, ни с теми же усилиями, которые вкладываются в реализацию первой части сделки.
«Мы открыты к различным предложениям, которые могут обсуждаться на экспертном или президентском уровнях», — добавила она.
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