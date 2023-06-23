Евросоюз расширил санкционные списки за причастность к «депортации детей»

В заявлении говорится, что под ограничения попали более 100 граждан и юрлиц, в том числе «высшие военные чины, судьи, бизнесмены, пропагандисты».

Кроме того, в «чёрный» список внесли российские ИТ-компании, «предоставляющие критически важные технологии и программное обеспечение российской разведке, банкам, а также организациям, работающим с российскими вооруженными силами».

Введённые Евросоюзом санкции предусматривают замораживание активов.

Ранее дипломат российского постпредства при ООН Роман Кашаев опроверг заявления западных стран о якобы «насильной депортации» детей с Украины, указав, что они были «эвакуированы из зоны боевых действий», сообщает RT.