СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США

Американская Секретная служба столкнулась с множеством трудностей при подготовке к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает Bloomberg.

Операция была сжата до одной недели. Миссия была необычайно сложной: охранять как американского, так и российского президента в одном и том же месте одновременно. Секретная служба столкнулась с проблемами географического характера, так как место проведения встречи создает свои сложности.

Ситуация усложнилась тем, что в Анкоридже наблюдается дефицит мест для проживания и ограниченный выбор автомобилей в аренду. Не исключено, что доставка транспорта будет осуществляться по воздуху из других штатов.

Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

