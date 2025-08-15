СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США
Американская Секретная служба столкнулась с множеством трудностей при подготовке к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает Bloomberg.
Операция была сжата до одной недели. Миссия была необычайно сложной: охранять как американского, так и российского президента в одном и том же месте одновременно. Секретная служба столкнулась с проблемами географического характера, так как место проведения встречи создает свои сложности.
Ситуация усложнилась тем, что в Анкоридже наблюдается дефицит мест для проживания и ограниченный выбор автомобилей в аренду. Не исключено, что доставка транспорта будет осуществляться по воздуху из других штатов.
Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
