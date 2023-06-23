Объявлено о вступлении в силу 11 пакета санкций ЕС против России

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о вступлении в силу 11 пакета санкций Евросоюза против России. Он был согласован на этой неделе постпредами государств-членов ЕС.

Основные пункты новых ограничительных мер: запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба»; ограничение въезда российским грузовым прицепам; в санкционный список включены 70 физических и 30 юридических лиц. Пакет также предусматривает меры против обхода ранее введенных ограничений.

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Между тем, участникам Евросоюза уже проблематично продвигаться дальше в вопросе введения санкций в отношении России. Это признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью испанской газете El Mundo она заявила, что введённые ограничения будут и далее оказывать сильное воздействие на Россию. Однако, по словам главы исполнительной власти ЕС, «дальше идти уже сложно».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Евросоюз может впервые ввести санкции против китайских компаний за поставки в Россию.

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ФОТО: РИА Новости
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