Объявлено о вступлении в силу 11 пакета санкций ЕС против России

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о вступлении в силу 11 пакета санкций Евросоюза против России. Он был согласован на этой неделе постпредами государств-членов ЕС.

Основные пункты новых ограничительных мер: запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба»; ограничение въезда российским грузовым прицепам; в санкционный список включены 70 физических и 30 юридических лиц. Пакет также предусматривает меры против обхода ранее введенных ограничений.