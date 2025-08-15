В Курске при атаке беспилотника на жилой дом погибла женщина
15 августа 202502:14
В Курске в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на жилой многоквартирный дом погибла женщина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ещё шесть человек получили травмы. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Трагедия произошла в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огнём охвачены четыре верхних этажа здания. Тушение продолжается.
Ранее в Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки дрона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
