В Курске при атаке беспилотника на жилой дом погибла женщина

В Курске в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на жилой многоквартирный дом погибла женщина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде

Ещё шесть человек получили травмы. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Трагедия произошла в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огнём охвачены четыре верхних этажа здания. Тушение продолжается.

Ранее в Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки дрона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
