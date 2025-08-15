Путин по пути на Аляску неожиданно приземлился в Магадане

Это произошло по пути на Аляску, где состоится его встреча с главой США Дональдом Трампом. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент РФ посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором.

Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тысяч километров. Время в полете займет около 4 часов.

Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

