Путин по пути на Аляску неожиданно приземлился в Магадане
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Магадан, сообщает РИА Новости.
Это произошло по пути на Аляску, где состоится его встреча с главой США Дональдом Трампом. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент РФ посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором.
Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тысяч километров. Время в полете займет около 4 часов.
Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Верховной Раде заявили, что встреча Путина и Трампа станет для Зеленского экзаменом на выживание
- Путин по пути на Аляску неожиданно приземлился в Магадане
- Приговор по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить до конца 2025 года
- ЦБ РФ отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты
- Обругавшего мальчика за шапку с буквой Z россиянина признали террористом
- В Курске при атаке беспилотника на жилой дом погибла женщина
- Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака
- СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США
- Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций
- СМИ: На британской базе подводных лодок произошел «серьезный ядерный инцидент»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru