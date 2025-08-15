Приговор по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить до конца 2025 года
15 августа 202504:01
Приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут огласить в 2025 году, сообщает РИА Новости.
По данному уголовному делу проводят по три заседания в неделю. Адвокаты могут получить напарников, чтобы избежать переносов. При этом сначала говорилось об окончании рассмотрения ко второй годовщине трагедии.
Ранее стало известно, что охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские во время теракта были без оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приговор по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить до конца 2025 года
- ЦБ РФ отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты
- Обругавшего мальчика за шапку с буквой Z россиянина признали террористом
- В Курске при атаке беспилотника на жилой дом погибла женщина
- Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака
- СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США
- Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций
- СМИ: На британской базе подводных лодок произошел «серьезный ядерный инцидент»
- Черные следы на ногах: Тайские курорты залиты мазутом
- Мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru