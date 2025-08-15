Приговор по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить до конца 2025 года

Приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут огласить в 2025 году, сообщает РИА Новости.

СМИ: 68 пострадавших при теракте в «Крокусе» имеют психические расстройства

По данному уголовному делу проводят по три заседания в неделю. Адвокаты могут получить напарников, чтобы избежать переносов. При этом сначала говорилось об окончании рассмотрения ко второй годовщине трагедии.

Ранее стало известно, что охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские во время теракта были без оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

