ЦБ РФ отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты
Российские банки отклоняют около 80% заявок граждан на кредиты, сообщают «Известия» со ссылкой на данных НБКИ.
При этом по ипотеке доля отказов за июль увеличилась. Даже с действием льготных программ населению одобряют менее половины заявок. Несмотря на снижение ключевой ставки с 21 до 18%, ситуация на рынке не меняется.
Финансовые учреждения ужесточают условия выдач ссуд из-за роста просрочки по ним — это заставляет рынок внимательнее относиться к новым заемщикам. Отказы могут повысить популярность «черных» кредиторов, отмечают эксперты.
Чем жестче будет система кредитования, тем больше у граждан шансов научиться зарабатывать, заявил НСН генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. По его словам, сегодня у заемщика в России в среднем от пяти займов и выше.
