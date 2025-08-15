ЦБ РФ отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты

При этом по ипотеке доля отказов за июль увеличилась. Даже с действием льготных программ населению одобряют менее половины заявок. Несмотря на снижение ключевой ставки с 21 до 18%, ситуация на рынке не меняется.

Финансовые учреждения ужесточают условия выдач ссуд из-за роста просрочки по ним — это заставляет рынок внимательнее относиться к новым заемщикам. Отказы могут повысить популярность «черных» кредиторов, отмечают эксперты.

Чем жестче будет система кредитования, тем больше у граждан шансов научиться зарабатывать, заявил НСН генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. По его словам, сегодня у заемщика в России в среднем от пяти займов и выше.

