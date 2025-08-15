СМИ: На британской базе подводных лодок произошел «серьезный ядерный инцидент»

В Шотландии на военно-морской базе «Клайд», где базируются субмарины британского флота, в том числе подлодки класса Vanguard со стратегическими ядерными ракетами Trident на борту, произошел «серьезный ядерный инцидент», сообщила Helensburgh Advertiser.

По данным газеты, британское Министерство обороны определяет инциденты, как события, имеющие «реальный или высокий потенциал радиоактивного выброса в окружающую среду». База ВМС Великобритании «Клайд» находится в 40 км от Глазго.

ФОТО: РИА Новости
