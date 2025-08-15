Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака

По его словам, эта версия не рассматривается. Президент отметил, что Баку требует признания случившегося, а также наказания виновных и полной компенсации.

Ранее Алиев заявил, что Баку готовит международный иск против России. Напомним, летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

