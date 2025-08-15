Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака
15 августа 202502:01
Азербайджан не считает крушение лайнера AZAL умышленной атакой, сообщил Fox News глава государства Ильхам Алиев.
По его словам, эта версия не рассматривается. Президент отметил, что Баку требует признания случившегося, а также наказания виновных и полной компенсации.
Ранее Алиев заявил, что Баку готовит международный иск против России. Напомним, летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака
- СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США
- Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций
- СМИ: На британской базе подводных лодок произошел «серьезный ядерный инцидент»
- Черные следы на ногах: Тайские курорты залиты мазутом
- Мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей
- В Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки дрона
- Коц: Зеленский не станет выполнять условия России по прекращению огня
- Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся на мир
- В Подмосковье прибыл самолет с 84 освобожденными из плена российскими военными
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru