Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака

Азербайджан не считает крушение лайнера AZAL умышленной атакой, сообщил Fox News глава государства Ильхам Алиев.

Шпионаж и рознь? Отношения Азербайджана и России обостряются на фоне катастрофы AZAL

По его словам, эта версия не рассматривается. Президент отметил, что Баку требует признания случившегося, а также наказания виновных и полной компенсации.

Ранее Алиев заявил, что Баку готовит международный иск против России. Напомним, летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Шустров
