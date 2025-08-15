Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций
15 августа 202501:01
Правоохранительные органы Анкориджа, где состоятся переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, усилила меры безопасности, сообщает RT.
Это связано с тем, что возможно проведение демонстраций. Меры общественного порядка будут усилены до 16 августа. Демонстрации запланированы по всему городу.
Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций
- СМИ: На британской базе подводных лодок произошел «серьезный ядерный инцидент»
- Черные следы на ногах: Тайские курорты залиты мазутом
- Мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей
- В Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки дрона
- Коц: Зеленский не станет выполнять условия России по прекращению огня
- Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся на мир
- В Подмосковье прибыл самолет с 84 освобожденными из плена российскими военными
- Telegram с 2021 года оштрафовали более чем на 143 миллионов рублей
- Экс-тренер «Спартака» не верит в высокие результаты «Динамо» в этом сезоне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru