Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций

Правоохранительные органы Анкориджа, где состоятся переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, усилила меры безопасности, сообщает RT.

Это связано с тем, что возможно проведение демонстраций. Меры общественного порядка будут усилены до 16 августа. Демонстрации запланированы по всему городу.

Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

