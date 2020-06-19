Евросоюз призвал власти Белоруссии освободить Бабарико

Представитель Внешнеполитической службы ЕС призвал власти Белоруссии освободить экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который планировал баллотироваться в президенты страны, и его сына Эдуарда.

В заявлении содержится призыв гарантировать справедливое и прозрачное расследование, а также право Бабарико на доступ к услугам адвоката.

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«Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления», - отметили в ЕС, добавив, что ни один потенциальный кандидат в президенты Белоруссии не должен быть лишён возможности регистрации на выборы из-за «из-за политически мотивированных» ограничений, передаёт РИА Новости.

Бабарико называют главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко. По сведениям его штаба, они собрали 425 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры вместо минимально необходимых 100 тысяч. В четверг, 18 июня, Бабарико с сыном поехал сдавать новую порцию подписей, но был задержан и доставлен на допрос в Комитет государственного контроля Белоруссии по делу об уклонении от уплаты налогов, касающегося «Белгазпромбанка». Также были задержаны топ-менеджеры банка. Бабарико после допроса был помещён в СИЗО якобы за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Председатель КГК Иван Тертель заявил, что деятельность Бабарико контролировали «кукловоды из Газпрома».

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН связал попытку силового устранения Бабарико с опасениями Лукашенко насчёт перспектив своего переизбрания.

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ФОТО: Фото со страницы Виктора Бабарико в "Инстаграме"
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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