Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Как отмечает агентство БелТА, с таким заявлением вступил президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссию готовились привести к «некоему майдану».
Президент подчеркнул, что увидел, как "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране".
«Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - пояснил Лукашенко.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии должны состояться в августе. Главным соперником Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, должен стать Виктор Бабарико. Однако накануне он был задержан в Минске. Бабарико вменяют «непосредственную организацию и руководство» противоправной деятельности, а также попытки оказать давление на свидетелей и скрыть следы ранее совершенных преступлений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- Эколог оценил финансовый ущерб от разлива топлива в Норильске
- Экс-советник президента рассказал, зачем Путину «тайная» комната
- Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии
- Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,5 миллионов
- В пресс-центре НСН обсуждают экологические последствия ЧС в Норильске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru