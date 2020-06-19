Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

Президент подчеркнул, что увидел, как "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране".

«Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - пояснил Лукашенко.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии должны состояться в августе. Главным соперником Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, должен стать Виктор Бабарико. Однако накануне он был задержан в Минске. Бабарико вменяют «непосредственную организацию и руководство» противоправной деятельности, а также попытки оказать давление на свидетелей и скрыть следы ранее совершенных преступлений.







