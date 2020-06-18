Минск нашел «кукловодов» из «Газпрома» у соперника Лукашенко
Деятельность Виктора Бабарико, претендующего на пост президента Белоруссии и задержанного по делу Белгазпромбанка, контролировалась «кукловодами» из «Газпрома». С таким заявлением выступили в комитете государственного контроля (КГК) Белоруссии, подчеркивает БелТа, Председатель КГК Иван Тертель подчеркнул, что «такими лицами являются большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше».
Между тем, утром в четверг, 18 июня в штабе Виктора Бабарико, которого называют одним из главных соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах, заявили, что он не выходит на связь. Позже выяснилось, что политик вместе с сыном Эдуардом находятся на допросе по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации средств, которые были получены преступным путем.
Замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, почему действующий президент республики может быть заинтересован в силовом устранении конкурента с политической карты.
Напомним, выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Ранее в Центризбиркоме Белоруссии сообщили, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами. Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются при наличии не менее 100 тысяч подписей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru