Силовое устранение. Политического конкурента Лукашенко задержали после допроса

«Судя по тому, что белорусские социологические службы давно не публикуют рейтинги, Лукашенко обеспокоен. Если он и допускал до выборов кого-то, то это были откровенно прозападные кандидаты, которые не пользовались какой-либо серьезной популярностью среди населения. Они получали свои 2-3 процента, и на этом все заканчивалось. А Бабарико не прозападный. В условиях, когда Лукашенко в последнее время так увлекся торговлей энергоресурсами, что допускал достаточно резкие и зачастую выходящие за пределы приличия высказывания в отношении России, белорусское население в большинстве своем прекрасно понимает, что судьба Белоруссии без России мало чем будет отличаться от судьбы Украины. То есть произойдет резкое снижение жизненного уровня, развал промышленности, и так далее. Поэтому народ забеспокоился и начал оглядываться по сторонам - не поменять ли такого строптивого и все более недипломатичного батьку на кого-то поспокойнее? Это все понимая, Лукашенко стал настолько беспокоиться, что начал действия против Бабарико, уже не считаясь с тем, как к этому отнесутся в России. Был практически разгромлен его банк, были арестованы топ-менеджеры, теперь и сам Бабарико. Видимо, дело идет к тому, что Лукашенко силовым методом не допустит его к выборной кампании», - предположил он.

Бабарико собрал уже 425 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры на выборах, которых уже достаточно для регистрации. Бабарико возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет и покинул пост ради предвыборной кампании. Через месяц после этого, 12 июня, в банке прошли обыски и задержания. По версии КГК, на базе Белгазпромбанка действовала преступная группа, выводившая деньги за границу.

После допроса Виктор Бабарико был задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом сообщил в четверг в эфире белорусского телеканала Экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом сообщил в четверг в эфире белорусского телеканала "Беларусь-1" глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.