Набиуллина заявила, что льготная ипотека в России должна быть ограничена

Как пишет RT, она отметила, что ипотека должна быть более адресной. К этому в настоящее время переходит правительство. Однако цель регулятора - «чтобы надобность в льготной ипотеке в принципе отпала».

«Даже если будет адресная ипотека, здесь айтишникам, здесь семьям молодым, здесь по региональному принципу... Если покрывать 90% ипотеки, то рыночная ипотека станет недоступна», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти обсуждают досрочное завершение программы IT-ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

