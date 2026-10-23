Набиуллина заявила, что льготная ипотека в России должна быть ограничена

Льготная ипотека в России должна быть ограничена. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

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Как пишет RT, она отметила, что ипотека должна быть более адресной. К этому в настоящее время переходит правительство. Однако цель регулятора - «чтобы надобность в льготной ипотеке в принципе отпала».

«Даже если будет адресная ипотека, здесь айтишникам, здесь семьям молодым, здесь по региональному принципу... Если покрывать 90% ипотеки, то рыночная ипотека станет недоступна», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти обсуждают досрочное завершение программы IT-ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:ИпотекаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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