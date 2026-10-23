Минюст признал иноагентом журналиста Максима Курникова

В ведомстве указали, что Курников и Шувалова распространяли фейки о решениях и политике публичной власти РФ, а также помогали распространять материалы других иностранных агентов.

Кроме того, иноагентами Минюст признал проекты «BEYOND PROPAGANDA» и «Пространство Политика. Новосибирск», ассоциацию некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры» и ООО «Мави Групп».

Ранее Минюст РФ признал иноагентом певицу Наоко (настоящее имя - Диана Логинова), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

