Минюст признал иноагентом журналиста Максима Курникова

Журналист Максим Курников и руководитель новосибирского отделения партии «Рассвет» Елен Шувалов были признаны в РФ иноагентами. Об этом со ссылкой на Минюст РФ пишет RT.

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В ведомстве указали, что Курников и Шувалова распространяли фейки о решениях и политике публичной власти РФ, а также помогали распространять материалы других иностранных агентов.

Кроме того, иноагентами Минюст признал проекты «BEYOND PROPAGANDA» и «Пространство Политика. Новосибирск», ассоциацию некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры» и ООО «Мави Групп».

Ранее Минюст РФ признал иноагентом певицу Наоко (настоящее имя - Диана Логинова), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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