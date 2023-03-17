Клишас призвал выдать ордер на арест всех «судей» МУС

Он отметил, что юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов Совета безопасности ООН.

Клишас также указал, что МУС встал на путь самоликвидации, и призвал ответить на его «абсурдное решение»

«России нужно немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС», - заключил сенатор.

Ранее Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации в Украине». Документ опубликован на сайте МУС.

