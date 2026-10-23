Отчислят из школы? Как будут работать оценки за поведение
Дмитрий Казаков заявил НСН, что и без оценок ребенка могут отчислить из школы, но это крайне редкий случай.
Сегодня нет единых критериев, как выставлять оценку за поведение школьников, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Оценка «недопустимое поведение» за четверть станет поводом для организации консилиума с родителями и профилактической работы с учеником, следует из письма Минпросвещения РФ. Казаков отметил, что четких критериев для этого нет.
«Проблема заключается в том, что оценка за поведение – это непростая штука, потому что не очень понятно, как оценивать. Я изначально эту идею критиковал, потому что вопрос, какие критерии будут? Есть опасения, что это может привести к еще большим конфликтам, противоречиям. Поэтому я не могу ответить, какое поведение будет считаться недопустимым. Я не вижу в оценке за поведение хороший инструмент, чтобы дисциплинировать учеников, чтобы это повлияло на их успеваемость, на их желание учиться. Если ребенок себя не так ведет, по сути, его можно отчислить из школы, но это крайне редкая история. После отчисления нет действующего механизма, куда этот ребенок идет. Ребенок должен получать образование, если его из школы отчисляют, его должна взять другая школа, а кто его возьмет? Поэтому отчисление – это очень редкая история, ребенок обычно просто переводится в другую школу», - рассказал он.
В этом учебном году проходит апробация системы оценивания поведения учеников 2-8-х классов. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее десяти общеобразовательных организаций.
Оценка за поведение в школе не является мерой дисциплинарного взыскания и не повлияет на допуск к государственной итоговой аттестации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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