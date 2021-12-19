Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать», - заявил он.

Готовящиеся западными партнерами Украины ограничительные меры в отношении Москвы «на случай агрессии» против Киева затронут торговлю, а также возможность отключения от SWIFT, сообщил CNBC глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

