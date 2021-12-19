Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

Отключение России от платежной системы SWIFT является весьма серьезной и более чем недружественной мерой, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

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«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать», - заявил он.

Готовящиеся западными партнерами Украины ограничительные меры в отношении Москвы «на случай агрессии» против Киева затронут торговлю, а также возможность отключения от SWIFT, сообщил CNBC глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

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