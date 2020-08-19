Лукашенко попросил Путина сказать Меркель, чтобы «не вмешивались»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины попросил передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, «чтобы Германия и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По её словам, главное, чего хочет официальный Минск – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в стране.

По данным белорусского ЦИК, Лукашенко выиграл выборы 9 августа с поддержкой в 80%. Оппозиция считает этот результат сфальсифицированным и утверждает, что на самом деле победила Светлана Тихановская. Больше недели по всей стране проходят массовые протестные акции. Начались забастовки рабочих промышленных предприятий.

Результаты выборов не признали Канада, Ирландия, Великобритания. Депутаты Европарламента считают Лукашенко персоной нон грата. В Польше высказываются против возможной политической «самоизоляции» Белоруссии, а в Литве поддерживают Тихановскую.

На фоне этих событий Лукашенко трижды созванивался с Путиным – 15, 16 и 18 августа. По подсчётам портала Tut.by, столько же раз они созванивались за весь предыдущий год.

