Публицист: выборы в Белоруссии не признают из-за США

«Непризнание выборов – это самый дешевый способ вмешательства во внутренние дела другой страны. А поскольку светоч демократии в лице США еще четверть века назад признал Лукашенко последним тираном Европы, то и все подельники Штатов обязаны действовать сообразно словам пахана», – подчеркнул он.

Кроме того, Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью НСН разделил мнение, что создание международной комиссии для расследования взрыва в столице Ливана не нужно.

