Публицист: выборы в Белоруссии не признают из-за США
Ирландия и Канада присоединились к числу тех стран, которые отказываются признать итоги президентских выборов в Белоруссии.
Публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН пояснил, что так эти страны играют по правилам США.
«Непризнание выборов – это самый дешевый способ вмешательства во внутренние дела другой страны. А поскольку светоч демократии в лице США еще четверть века назад признал Лукашенко последним тираном Европы, то и все подельники Штатов обязаны действовать сообразно словам пахана», – подчеркнул он.
Кроме того, Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью НСН разделил мнение, что создание международной комиссии для расследования взрыва в столице Ливана не нужно.
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