В Киргизии назвали единственное условие сближения с КНР
Киргизии смертельно опасно портить отношения с Россией: судьбы двух стран связаны, и влияние Москвы сохраняется, сказал НСН Марс Сариев.
Киргизию и Россию издавна связывает политическое, экономическое и культурное партнерство, чего нельзя сказать об отношениях Киргизии и Китая. Сближение Бишкека и Пекина может наступить только в случае распада России, заявил НСН независимый киргизский политолог Марс Сариев.
Киргизия безвозвратно уходит под контроль Китая и может стать внутренней провинцией КНР. Такое мнение предложил американский портал intellinews.com со ссылкой на западных аналитиков, исследовавших экономику страны и заявивших о большой зависимости Бишкека от Пекина, в том числе в части госдолга. Сариев назвал подобные выводы надуманными.
«Я думаю, что это надуманная теория западных аналитиков, направленная на то, чтобы вызвать антикитайские настроения. На самом деле экономическое проникновение Китая не только в Киргизию, но и во все страны Центральной Азии очень сильное, политическое влияние — тоже, но это не значит, что Кыргызстан станет провинцией Китая, — этого не примут граждане России. Единственный сценарий, при котором сбудутся прогнозы западных аналитиков, — это распад России. А пока Россия не склонна к распаду, этого не произойдет. В экономическом плане интеграция Киргизии в сторону России никак не уменьшается: очень большие вливания делает Российско-Кыргызский Фонд развития, мигранты из Киргизии очень сильно представлены в России. Киргизии смертельно опасно разрывать отношения с Россией», — сказал Сариев.
При этом в Китае граждан Киргизии, напротив, очень мало, отметил собеседник НСН.
«В Китае граждан Киргизии мало, потому что КНР тоже переживает нелегкие экономические времена: идет спад экономики, очень большая безработица среди молодежи. Социальная напряженность нарастает, и Китай не сильно поощряет трудовых мигрантов, так как молодежь некуда девать», — добавил политолог.
В заключение Сариев отметил, что президента Киргизии Садыра Жапарова, несмотря на то, что его предки долгое время жили в Китае, нельзя заподозрить в желании нарастить сотрудничество с КНР.
«Думаю, в народе пытаются зародить настроения против Жапарова: якобы в Кыргызстане присутствует китайское лобби. Полагаю, что это глубинная работа на подсознание. Да, дед и отец Жапарова пришли из Китая, но это не значит, что он агент влияния Пекина. Жапаров относится к Китаю так же доброжелательно, как и к Турции, но не более», — подытожил он.
Ранее вице-премьер-министр республики Эдиль Байсалов заявил, что Киргизия хочет сохранить единое образовательное пространство с Россией и использовать русский язык как официальный.
