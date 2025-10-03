Киргизию и Россию издавна связывает политическое, экономическое и культурное партнерство, чего нельзя сказать об отношениях Киргизии и Китая. Сближение Бишкека и Пекина может наступить только в случае распада России, заявил НСН независимый киргизский политолог Марс Сариев.

Киргизия безвозвратно уходит под контроль Китая и может стать внутренней провинцией КНР. Такое мнение предложил американский портал intellinews.com со ссылкой на западных аналитиков, исследовавших экономику страны и заявивших о большой зависимости Бишкека от Пекина, в том числе в части госдолга. Сариев назвал подобные выводы надуманными.

«Я думаю, что это надуманная теория западных аналитиков, направленная на то, чтобы вызвать антикитайские настроения. На самом деле экономическое проникновение Китая не только в Киргизию, но и во все страны Центральной Азии очень сильное, политическое влияние — тоже, но это не значит, что Кыргызстан станет провинцией Китая, — этого не примут граждане России. Единственный сценарий, при котором сбудутся прогнозы западных аналитиков, — это распад России. А пока Россия не склонна к распаду, этого не произойдет. В экономическом плане интеграция Киргизии в сторону России никак не уменьшается: очень большие вливания делает Российско-Кыргызский Фонд развития, мигранты из Киргизии очень сильно представлены в России. Киргизии смертельно опасно разрывать отношения с Россией», — сказал Сариев.