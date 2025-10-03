Между правдой и исповедью: Британский хореограф о балете по Достоевскому

Повесть «Кроткая» очень похожа на исповедь, как и другие произведения Достоевского, поэтому то, что зрители увидят на сцене, — не совсем правда, сказал НСН хореограф Джона Пол Кук.

Британский хореограф Джона Пол Кук, поставивший балета «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского, рассказал НСН, что этот спектакль вырос с нуля за короткое время и превратился в настоящую исповедь.

Проект Ballet Triptych состоит из одноактных балетов: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж». Мировая премьера проекта состоится на сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября. Постановка посвящена творческому осмыслению трех аспектов русской культуры — музыки, живописи и литературы. Первым одноактным балетом станет «Кроткая» Джона Пола Кука. Хореограф признался, что получил огромное удовольствие при работе над постановкой.

«Процесс создания этого балета был абсолютным удовольствием. Он вырос с нуля за очень короткое время, и я сам поражен тем, каким он стал. В книге так много идей, которые дарят вдохновение. Памятные образы, тонко описанные Достоевским, очень хорошо передаются в визуальной форме. Повесть «Кроткая» очень похожа на исповедь, как и другие произведения Достоевского, например, «Записки из подполья» или «Дневник писателя». Поэтому то, что зрители увидят на сцене – это не совсем правда, а скорее история в том виде, как ее помнит муж. Это сочетание реальности и воспоминаний дает мне массу возможностей их обыграть. Ведь то, как мы помним определенные вещи и события или, скажем, как видим их во сне, далеко не всегда совпадает с тем, какие они на самом деле. Границы размыты, цвета очень насыщенны, и мы видим только те детали, которые лично для нас важны. Достоевский отлично чувствует человеческую природу, знает ее слабые стороны и эгоистичные наклонности. Чтение его произведений – важное назидание для всех нас», — сказал собеседник НСН.
Главные роли в неоклассическом балете «Кроткая» исполнят прима-балерина МАМТ К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Ксения Рыжкова и сам Джона Пол Кук. Рыжкова в беседе с НСН называла «Кроткую» попыткой показать через танец победу смирения и доброты над гордыней и заносчивостью, найти ответы на миллион вопросов, которые в своем произведении поставил Достоевский.

Второй балет спектакля «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова станет путешествием по пьесам-фантазиям великого русского композитора. Главную мужскую роль в нем исполнит заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра Константин Зверев. Его партнершами выступят первые солистки Мариинского театра Кристина Шапран и Елена Евсеева и заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен. Она рассказала «Радиоточке НСН», что проект Ballet Triptych соединяет три разноплановые постановки в одном спектакле, позволяя зрителю расширить знакомство с русской культурой.

Завершит триптих балет-танцсимфония Дмитрия Антипова «Футаж» на темы полотен Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля. На сцене предстанут прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и премьер Большого театра Артем Овчаренко, также прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Канделаки (Бочкова), ведущая солистка МАМТ Валерия Муханова, Дмитрий Соболевский и ведущий солист МАМТ Артур Мкртчян. Он, в свою очередь, признавался НСН, что постановка «Футаж» подарит зрителям возможность визуально исследовать танцевальные формы.

