Между правдой и исповедью: Британский хореограф о балете по Достоевскому

Главные роли в неоклассическом балете «Кроткая» исполнят прима-балерина МАМТ К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Ксения Рыжкова и сам Джона Пол Кук. Рыжкова в беседе с НСН называла «Кроткую» попыткой показать через танец победу смирения и доброты над гордыней и заносчивостью, найти ответы на миллион вопросов, которые в своем произведении поставил Достоевский.

Второй балет спектакля «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова станет путешествием по пьесам-фантазиям великого русского композитора. Главную мужскую роль в нем исполнит заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра Константин Зверев. Его партнершами выступят первые солистки Мариинского театра Кристина Шапран и Елена Евсеева и заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен. Она рассказала «Радиоточке НСН», что проект Ballet Triptych соединяет три разноплановые постановки в одном спектакле, позволяя зрителю расширить знакомство с русской культурой.

Завершит триптих балет-танцсимфония Дмитрия Антипова «Футаж» на темы полотен Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля. На сцене предстанут прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и премьер Большого театра Артем Овчаренко, также прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Канделаки (Бочкова), ведущая солистка МАМТ Валерия Муханова, Дмитрий Соболевский и ведущий солист МАМТ Артур Мкртчян. Он, в свою очередь, признавался НСН, что постановка «Футаж» подарит зрителям возможность визуально исследовать танцевальные формы.

