Фон дер Ляйен: ЕС изменит подход к антироссийским санкциям

Страны Евросоюза собираются использовать новый подход к санкциям в отношении России и вводить более жесткие ограничения. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита лидеров стран сообщества в Копенгагене.

«Мы больше не подходим к ним поэтапно, а предлагаем гораздо более жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли», - указала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, такой подход применяют в составлении 19-го пакета антироссийских санкций. Сейчас он находится на обсуждении.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Брюссель предлагает создать «стену дронов» в рамках наблюдения за восточным флангом ЕС, пишет Ura.ru.

