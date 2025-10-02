Фон дер Ляйен: ЕС изменит подход к антироссийским санкциям
Страны Евросоюза собираются использовать новый подход к санкциям в отношении России и вводить более жесткие ограничения. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита лидеров стран сообщества в Копенгагене.
«Мы больше не подходим к ним поэтапно, а предлагаем гораздо более жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли», - указала фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, такой подход применяют в составлении 19-го пакета антироссийских санкций. Сейчас он находится на обсуждении.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Брюссель предлагает создать «стену дронов» в рамках наблюдения за восточным флангом ЕС, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме проведут для Трампа закрытый брифинг по разведке
- Затворник и нейросеть: Какие тайны скрывает новый роман Пелевина
- ПВО уничтожила 85 украинских дронов над территорией России
- В аэропорту в Нью-Йорке столкнулись два самолета
- Фон дер Ляйен: ЕС изменит подход к антироссийским санкциям
- В Черногории стартовал чемпионат по лени
- СМИ: США хотят предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь РФ
- Глава Дагестана: Родители участников драки в Махачкале должны понести ответственность
- У россиян хотят забирать пустующие квартиры в пользу государства
- Более 700 тысяч россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru