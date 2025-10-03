Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае

Отмечается, что инцидент произошёл после выполнения авиационных работ. На борту самолёта находились два человека. В краевом главке МЧС заявили об одном погибшим. Как пишет Telegram-канал «112», погибли два человека.

«Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть более двух лиц», - добавили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Ранее самолёт Ан-2 разбился неподалеку от хутора Морозов в Ростовской области, пилот погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

