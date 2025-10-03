Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае
Самолёт Ан-2 авиакомпании «Борус» совершил жёсткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщает RT.
Отмечается, что инцидент произошёл после выполнения авиационных работ. На борту самолёта находились два человека. В краевом главке МЧС заявили об одном погибшим. Как пишет Telegram-канал «112», погибли два человека.
«Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть более двух лиц», - добавили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Ранее самолёт Ан-2 разбился неподалеку от хутора Морозов в Ростовской области, пилот погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз на год продлил антироссийские санкции
- Объединяя поколения: Ремиксы и каверы хитов стали маркетинговым инструментом
- Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае
- Депутат и хирург поспорили об онкодиспансерах в регионах
- В Киргизии назвали единственное условие сближения с КНР
- Между правдой и исповедью: Британский хореограф о балете по Достоевскому
- Пивовары объяснили, почему не ждут резкого скачка цен на пиво
- Штаб сухопутных войск НАТО открылся в 300 км от Санкт-Петербурга
- Психолог объяснила, как стресс может вызвать онкологию
- Россиянам раскрыли самый смертоносный вид рака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru