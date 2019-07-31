Европейцы заговорили о своей армии. Почему нервничают США

Пентагон активно ищет подрядчиков для быстрой переброски и развертывания сил в Европе. Соответствующая заявка была опубликована на официальном сайте госзакупок США. Отмечается, что речь идет практически обо всей Европе - от Великобритании до Прибалтики.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков заявил в эфире НСН, что активность Пентагона связана с тем, что США активно препятствуют созданию объединенной европейской армии.

«Идея очень простая. Дело в том, что система PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны стран ЕС) заработала примерно как три года. Эта система как раз позволяет более оперативно перебрасывать войска, военную технику, снаряжение через Европу. Это то, что снимало бы определенные таможенные кордоны, механизмы оформления и прохождения техники. Конечно же, с точки зрения формирования некого образа европейской армии - это было бы очень здорово. Европейцы очень часто начали говорить о том, что зачем мы платим такие большие деньги в НАТО, давайте сформируем свои собственные силы. И вот тут Пентагон показывает, что вам ничего менять не нужно, потому что посмотрите, насколько мы оперативно решаем задачи, на которые у вас уйдут годы. Это такая пиар-акция для войск НАТО и США, демонстрация того, что европейцам не нужно искать какого-то своего собственного пути в усилении обороноспособности, а нужно надеяться на те силы, которые есть сейчас», - сказал он.