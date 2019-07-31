Европейцы заговорили о своей армии. Почему нервничают США
Профессор Академии военных наук объяснил в эфире НСН, зачем США ищут подрядчика для переброски войск в Европу.
Пентагон активно ищет подрядчиков для быстрой переброски и развертывания сил в Европе. Соответствующая заявка была опубликована на официальном сайте госзакупок США. Отмечается, что речь идет практически обо всей Европе - от Великобритании до Прибалтики.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков заявил в эфире НСН, что активность Пентагона связана с тем, что США активно препятствуют созданию объединенной европейской армии.
«Идея очень простая. Дело в том, что система PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны стран ЕС) заработала примерно как три года. Эта система как раз позволяет более оперативно перебрасывать войска, военную технику, снаряжение через Европу. Это то, что снимало бы определенные таможенные кордоны, механизмы оформления и прохождения техники. Конечно же, с точки зрения формирования некого образа европейской армии - это было бы очень здорово. Европейцы очень часто начали говорить о том, что зачем мы платим такие большие деньги в НАТО, давайте сформируем свои собственные силы. И вот тут Пентагон показывает, что вам ничего менять не нужно, потому что посмотрите, насколько мы оперативно решаем задачи, на которые у вас уйдут годы. Это такая пиар-акция для войск НАТО и США, демонстрация того, что европейцам не нужно искать какого-то своего собственного пути в усилении обороноспособности, а нужно надеяться на те силы, которые есть сейчас», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в данном случае речь идет, в основном, о переброске инженерных войск, а сама идея создания единой европейской армии не нова и достаточно раздражает Пентагон.
«Они (американцы) понимают, что в какой-то момент, Европа все равно будет говорить о том, что нужно создавать какие-то свои силы, потому что нельзя все время надеяться на внешнюю силу: НАТО и США. В какой-то момент такая цена будет очень и очень высокая», - добавил Судаков.
Также эксперт рассказал, как России необходимо реагировать на развертывание войск вблизи своих границ.
«Если это будет затрагивать нас, россиян, и не дай бог окажется так, что близ Калининграда появится ядерное оружие - вот тогда это уже будет настоящий конфликт и казус белли. Пока же это их суверенное право перемещать оружие и войска так же, как и мы имеем право проводить любые учения и перемещения на своей территории», - заключил эксперт.
Ранее Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, как Москве реагировать на предстоящие ракетные испытания в США после выхода Вашингтона из договора ДРСМД.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В США проголосовали за санкции против «Северного потока – 2»
- Назван размер прибавки работающим пенсионерам с 1 августа
- В МИД России уличили США в испытании новых ракет
- В России впервые за два года зафиксировали недельную дефляцию
- Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири