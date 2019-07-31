Новости за ночь: США подтвердили выход из ДРСМД 2 августа
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
США подтвердили выход из ДРСМД 2 августа
Вашингтон официально выйдет из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в американской столице.
Советник Трампа в очередной раз обвинил Россию в нарушении ДРСМД и посетовал, что договор связал США руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности.
Джон Болтон также сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, вряд ли будет продлен. Напомним, что действие соглашения истекает в феврале 2021 года.
В России упростят получение номеров для автомобилей
Уже со следующего года россияне смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.
С 1 января 2020 года российские автовладельцы будут иметь право на получение номеров после присвоения транспортному средству госномера в регистрационном подразделении или «изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».
Отмечается, что по новому закону, компании будут нести ответственность за нарушение правил госрегистрации и искажение регистрационных данных.
При взрыве газа в жилом доме в Тюменской области погибли люди
Два человека погибли при взрыве газа в частном доме в Тюменской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что в 3 часа утра по московскому времени в посёлке Боровский произошла вспышка паров бытового газа. После того, как пожар потушили, при разборе завалов обнаружили тела девочки 10 лет и ее дедушки.
Сообщается, что к ликвидации пожара спасатели привлекли 56 человек и 22 единицы техники.
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к решению конфликта в Донбассе «милитарным путем».
Он заявил в эфире телеканала «112 Украина», что внешнеполитическая ситуация такова, что власти страны должны действовать военным путем.
«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие», — заявил он.
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