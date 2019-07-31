Новости за ночь: США подтвердили выход из ДРСМД 2 августа

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Вашингтон официально выйдет из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в американской столице.

Советник Трампа в очередной раз обвинил Россию в нарушении ДРСМД и посетовал, что договор связал США руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности.

Джон Болтон также сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, вряд ли будет продлен. Напомним, что действие соглашения истекает в феврале 2021 года.

