Лукашенко заявил о возможном прекращении поставок российского газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ, сообщает агентство БелТА.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - заявил политик.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не должна что-либо прощать Европе, подчеркнув, что в случае закрытия границ ЕС и данной страны сократится поток мигрантов.