Лукашенко заявил о возможном прекращении поставок российского газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ, сообщает агентство БелТА.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - заявил политик.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не должна что-либо прощать Европе, подчеркнув, что в случае закрытия границ ЕС и данной страны сократится поток мигрантов.

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Он добавил, что если Белоруссия перекроет поставки российского газа в Европу, то через Украину или Прибалтику, этого сделать не получится, отметив, что в стране «не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем».

Ранее границу Польши и Белоруссии пересекли большие группы нелегальных мигрантов. Страны обвиняют друг друга в произошедшем, грозясь ввести ряд санкций.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СанкцииГазРоссияЕвропаБелоруссия
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