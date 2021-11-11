Лукашенко заявил о возможном прекращении поставок российского газа в Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ, сообщает агентство БелТА.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - заявил политик.
Лукашенко отметил, что Белоруссия не должна что-либо прощать Европе, подчеркнув, что в случае закрытия границ ЕС и данной страны сократится поток мигрантов.
Он добавил, что если Белоруссия перекроет поставки российского газа в Европу, то через Украину или Прибалтику, этого сделать не получится, отметив, что в стране «не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем».
Ранее границу Польши и Белоруссии пересекли большие группы нелегальных мигрантов. Страны обвиняют друг друга в произошедшем, грозясь ввести ряд санкций.
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