Из-за угроз Лукашенко цена на газ выросла почти на 2%. Об этом в ходе брифинга рассказала представитель пресс-службы ЕК Набила Массрали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ.

В ЕС подчеркнули, что газ и люди не должны использоваться в «геополитических спорах».