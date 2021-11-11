Из-за угроз Лукашенко цена на газ выросла почти на 2%

Из-за угроз Лукашенко цена на газ выросла почти на 2%. Об этом в ходе брифинга рассказала представитель пресс-службы ЕК Набила Массрали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ.

В ЕС подчеркнули, что газ и люди не должны использоваться в «геополитических спорах».

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В начале недели значительная группа нелегальных мигрантов прорвалась в Польшу с территории Белоруссии. Президент европейской страны ввел на границе режим чрезвычайного положения: стянул войска и полицию. Латвия отказалась принимать мигрантов из Белоруссии.

ЕС в произошедшем обвиняет Россию и Белоруссию, грозится ввести санкции. При этом политологи отмечают, что подобное поведение Лукашенко – это «ответная реакция на действия» Европы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаБелоруссияЕвросоюзЦеныГаз
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