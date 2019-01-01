Европе - деньги, России - права. Зачем РФ возвращаться в ПАСЕ
Сенатор, дипломат и правозащитник оценили в беседе с НСН шансы российской делегации вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и попытки Украины этому помешать.
Украина «скорректирует» свое отношение к Парламентской ассамблее Совета Европы после принятия резолюции регламентным комитетом ПАСЕ о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии. Об этом заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар. По его словам, возвращение России в ПАСЕ несет угрозу недоверия к этой организации.
Однако Украине безразлична судьба Совета Европы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Им совершенно все равно, что будет происходить с Советом Европы, в Совете Европы, с идеей общеевропейского гуманитарного и правового пространства. Они любыми правдами и неправдами пытаются продавить через европейские институты свои интересы, невзирая на интересы других участников процесса», — сказал сенатор в интервью НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация отправится на июньскую сессию в ПАСЕ только в случае, если реглaментный комитет ПAСЕ 3 июня, a тaкже сaмa aссaмблея примут решение о неприменении сaнкций по отношению к нaционaльным делегaциям.
Однако если стороны не придут к компромиссу, то Россия может выйти из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, ранее заявил постоянный предстaвитель РФ при СЕ Ивaн Солтaновский. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с НСН оценил последствия демарша России для её граждан.
«Считаю, что возможный выход России из Европейской конвенции по правам человека, Совета Европы не принесет гражданам России позитивного результата. ЕСПЧ, Конвенция позволяют взглянуть со стороны на проблемы, которые существуют в РФ в самых разных сферах, в том числе в сфере правосудия. Международные нормы европейского права позволяют России вести переговоры с европейскими партнерами, выступать на международных площадках, регулировать экономические отношения. Поэтому при всей сложности западного мира и России нам нужно сохранять возможность присутствия в Совете Европы», - отметил собеседник НСН.
В то же время и Совету Европы выгодно возвращение России, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, сказал в интервью НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
«Первичны будут экономические вопросы со стороны Европы, потому что она настроена более практично. Ей нужны наши деньги. Если рассматривать историю вопроса, то всегда Старый Свет считал, что Россию можно использовать, использовать ее ресурсы, потенциал без каких-либо затрат даже гуманитарного и политического плана», - заметил дипломат.
Напомним, что в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. В качестве ответных мер Россия отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы. Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ в течение трех последних лет.
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