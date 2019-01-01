Дыра в регламенте. В Совфеде рассказали, как Киев может продавить в ПАСЕ свою позицию

Киев призвал не допустить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил постоянный представитель Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба. Он потребовал от депутатов максимальной мобилизации для достижения этой цели. Украинской постпред отметил, что «решающие бои» за восстановление Москвы в ПАСЕ пройдут уже в июне, передает РИА Новости.

Украина в данном случае продолжают действовать, исходя исключительно из собственных, узконациональных, а не общеевропейских интересов. Об этом в эфире НСН заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Очевидно, что Украина противопоставляет себя большинству стран-членов Совета Европы. Потому что позиция большинства очень четко, без двусмысленности определилась при голосовании в кабинете министров по соответствующему заявлению на прошлой неделе. Украинскую позицию поддержало всего 5 стран из 47-ми. Это обстоятельство не требует комментариев, тем не менее оно не затронуло сознание украинских политиков. Им совершенно все равно, что будет происходить с Советом Европы, в Совете Европы, с идеей общеевропейского гуманитарного и правового пространства», — считает сенатор.

Косачев подчеркнул, что такая эгоистичная позиция характерна для поколения современных украинских политиков.

«Они любыми правдами и неправдами пытаются продавить через европейские институты свои интересы, невзирая на интересы других участников процесса», — отметил собеседник НСН.

По словам члена Совфеда, Россия продолжит наблюдать со стороны за тем, победит в Европе общеевропейская идея или псевдоукраинская.

«Это ситуация, в которой мы не участвуем, наблюдаем со стороны. Для российского парламента возвращение в ПАСЕ – не самоцель. Мы не вступаем на этот счет в какие-то переговоры, не выдвигаем собственных условий. Мы готовы работать в ПАСЕ на равных с другими государства-членами, как это и предусмотрено уставом. С этим согласились практически все страны через заявление комитета министров. Рано или поздно с этим согласится и парламентская ассамблея», — полагает сенатор.

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Надежда на то, что в этот раз Украине не удастся продавить в ПАСЕ свою позицию есть, однако этому может помешать «дыра в регламенте» организации.

«Для украинцев сейчас остался последний шанс каким-то образом удержать на прежних деструктивных позициях ПАСЕ. В регламенте ПАСЕ остается главный изъян – это отсутствие требования кворума. Тезис о необходимости мобилизации, который прозвучал от украинского полпреда, как раз и нацелен на то, чтобы в очередной раз попытаться злоупотребить этой дырой в регламенте ПАСЕ. В тот момент, когда будут рассматриваться поправки в регламент, они приведут в зал максимальное количество сторонников этой радикальной украинской позиции и уговорят тех, кто эту позицию не разделяет, вовсе не приходить и попросту отмолчаться. Раньше это получалось, сейчас – не знаю, надеюсь, что нет. У многих стран, входящих в Совет Европы, накопилось понимание того, что с ними делали в последние годы украинские политики в своих собственных целях и как это разрушительно сказывалось на общеевропейском процессе и деятельности Совета Европы в целом», — высказал свою позицию Константин Косачев.

Представитель России были лишены права голоса в ПАСЕ пять лет назад из-за воссоединения Крыма с Россией. После этого Москва приостановила выплату взносов в организацию.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что сребролюбивая Европа пойдёт на всё для возвращения России в ПАСЕ.

