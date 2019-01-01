В СПЧ оценили угрозу выхода России из Совета Европы и Конвенции по правам человека
Правозащитники рассказали НСН, зачем России нужно членство в ПАСЕ.
Россия прорaбaтывaет вопрос о выходе из Советa Европы и Европейской конвенции по прaвaм человекa. Это может произойти в случaе, если не будет нaйден компромисс, зaявил постоянный предстaвитель РФ при СЕ Ивaн Солтaновский в интервью «РИA Новости». В случaе выходa стрaны из СЕ, россияне потеряют возможность подaвaть жaлобы в Европейский суд по прaвaм человекa.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в интервью НСН рассказал о возможных последствиях заявления постпреда России при Совете Европы Ивана Солтановского.
«Может последовать самое неприятное развитие событий, но сейчас все стороны пытаются избежать негативного поворота. Главное – найти компромиссное решение, которое утроит всех. Россия, как и все другие страны-члены Совета Европы, должна оставаться в нем как полноправный участник. В этом заинтересован и Совет Европы, и Российская Федерация», - заявил Михаил Федотов.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с НСН напомнил о не прекращающемся давлении на Россию и со стороны США, и со стороны европейских стран, которое выражается не только в принятии экономических санкций, но и дискриминации российских дипломатов, СМИ, общественных деятелей. Он также отметил политизированность отдельных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), однако поддержал мнение Михаила Федотова о необходимости участия России в ПАСЕ.
«Считаю, что возможный выход России из Европейской конвенции по правам человека, Совета Европы не принесет гражданам России позитивного результата. ЕСПЧ, Конвенция позволяют взглянуть со стороны на проблемы, которые существуют в РФ в самых разных сферах, в том числе в сфере правосудия. Международные нормы европейского права позволяют России вести переговоры с европейскими партнерами, выступать на международных площадках, регулировать экономические отношения. Поэтому при всей сложности западного мира и России нам нужно сохранять возможность присутствия в Совете Европы», - отметил собеседник НСН.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в эфире НСН засомневался в скорой волне штрафов за неуважение к власти.
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