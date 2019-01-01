Россия прорaбaтывaет вопрос о выходе из Советa Европы и Европейской конвенции по прaвaм человекa. Это может произойти в случaе, если не будет нaйден компромисс, зaявил постоянный предстaвитель РФ при СЕ Ивaн Солтaновский в интервью «РИA Новости». В случaе выходa стрaны из СЕ, россияне потеряют возможность подaвaть жaлобы в Европейский суд по прaвaм человекa.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в интервью НСН рассказал о возможных последствиях заявления постпреда России при Совете Европы Ивана Солтановского.

«Может последовать самое неприятное развитие событий, но сейчас все стороны пытаются избежать негативного поворота. Главное – найти компромиссное решение, которое утроит всех. Россия, как и все другие страны-члены Совета Европы, должна оставаться в нем как полноправный участник. В этом заинтересован и Совет Европы, и Российская Федерация», - заявил Михаил Федотов.