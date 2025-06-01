РЖД предоставит бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших при подрыве моста

РЖД предоставит бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и госпитализированных пострадавших в результате ЧП с поездом №86 в Брянской области после подрыва моста. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

В компании отметили, что по вопросам бесплатного проезда можно будет обратиться по телефону 8-800-250-15-20. Представители организации также выразили соболезнования в связи с произошедшим.

Известно, что РЖД выплатит родственникам погибших по 2,2 млн рублей. ФПК также возместит пассажирам, которые находились в поезде в момент ЧП, полную стоимость проезда.

Очевидцы рассказали подробности обрушения моста на поезд в Брянской области

За минувшие сутки в нескольких российских регионах произошли три подрыва ж/д. Вечером 31 мая в Брянской области при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд погибли семь человек, пострадал 71 гражданин, в том числе четверо детей. Утром 1 июня в том же регионе на перегоне Унеча-Жеча преступники подорвали железнодорожный путь, когда там проезжал путеизмерительный поезд. В результате ЧП никто не пострадал.

Ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области при подрыве ж/д моста был поврежден грузовой поезд. В результате ЧП пострадали машинист и двое его помощников.

Ранее Следственный комитет России квалифицировал подрывы мостов вблизи ж/д, произошедшие в Брянской и Курской областях, как теракты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: metalinfo.ru
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