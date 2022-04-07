Европарламент проголосовал за эмбарго на поставки энергоресурсов из России

Депутаты Европарламента на своём заседании в четверг проголосовали за принятие резолюции, которая предполагает введение эмбарго на поставки из России угля, газа, нефти и ядерного топлива. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

«Европарламент требует немедленного введения эмбарго», - говорится в сообщении.

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Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против резолюции проголосовали 93 парламентария, 46 - в нём не участвовали.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению властями ЕС.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПоставкиРоссияЭмбаргоЕвропарламент
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