В Евросоюзе 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля обсудят санкции против российской нефти. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, — только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел», — цитирует РИА Новости главу евродипломатии.

Накануне европейские дипломаты не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций против, которые включает в том числе запрет на импорт угля из РФ, напоминает Ura.ru. Отмечается, что чиновникам необходимо было решить технические вопросы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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