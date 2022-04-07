В Евросоюзе 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

«Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, — только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел», — цитирует РИА Новости главу евродипломатии.

Накануне европейские дипломаты не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций против, которые включает в том числе запрет на импорт угля из РФ, напоминает Ura.ru. Отмечается, что чиновникам необходимо было решить технические вопросы, пишет «Свободная пресса».

