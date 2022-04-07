В Евросоюзе 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля обсудят санкции против российской нефти. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, — только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел», — цитирует РИА Новости главу евродипломатии.
Накануне европейские дипломаты не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций против, которые включает в том числе запрет на импорт угля из РФ, напоминает Ura.ru. Отмечается, что чиновникам необходимо было решить технические вопросы, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- В Евросоюзе 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
- Экономист рассказал, как заработать на вложениях в юань
- В России могут разрешить обналичивание до 5% маткапитала
- Funke: С 24 февраля в Германии зафиксировали более 380 преступлений против выходцев из России
- NBC: В США женщина убила сына из-за событий на Украине
- На частотах EuroNews начнет вещание телеканал «Соловьев.Live»
- В Крыму пообещали провести «взвешенную и объективную» национализацию имущества
- В таксопарках предрекли возвращение «бомбил»
- Зампостпреда РФ: Отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН
- В России усомнились в готовности КНР сделать юань главной валютой мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru