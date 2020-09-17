Европарламент не признал Лукашенко президентом и потребовал санкционной «крови»

Европейский парламент отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, как только закончится текущий срок его полномочий. Об этом заявлено в резолюции ЕП по итогам сессии. Евродепутаты потребовали введения жестких многоуровневых санкций против Минска, а также в отношении граждан России, которые поддерживают Лукашенко.

Европарламент отверг результаты президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа. Ограничительные меры предлагается ввести в отношении представителей белорусских властей, которые ответственны за подтасовку результатов голосования, а также виновны в насилии и репрессиях против граждан.