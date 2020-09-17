Европарламент не признал Лукашенко президентом и потребовал санкционной «крови»
Европейский парламент отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, как только закончится текущий срок его полномочий. Об этом заявлено в резолюции ЕП по итогам сессии. Евродепутаты потребовали введения жестких многоуровневых санкций против Минска, а также в отношении граждан России, которые поддерживают Лукашенко.
Европарламент отверг результаты президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа. Ограничительные меры предлагается ввести в отношении представителей белорусских властей, которые ответственны за подтасовку результатов голосования, а также виновны в насилии и репрессиях против граждан.
Европарламент также призвал ЕС заблокировать выделение Белоруссии кредитов по линии европейских финансовых структур и начать широкую материальную помощь оппозиции, передает ТАСС.
В ещё одна принятая резолюция Европарламента относится к делу Навального. Депутаты призвали ввести широкие санкции против России из-за происшествия с оппозиционером. В частности, предлагается прекратить строительство «Северного потока-2», а также добиваться отмены принятых поправок к Конституции РФ, отмечает Ura.ru.
Кроме того, предлагается как можно скорее ввести санкции в отношении граждан России, которые становились фигурантами расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Навального.
Российские парламентарии и эксперты сходятся во мнении, что за идеей создания «списка Навального» по аналогии со «списком Магнитского» стоит Вашингтон, отмечает РИА ФАН.
Собеседники агентства выразили уверенность, что цель всего этого – окончательно похоронить позитивные отношения Европы с Россией
Согласно регламенту, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами Евросоюза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru