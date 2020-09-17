«Агент в юбке». Эксперт по химоружию нашел в деле Навального женский след
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию предположил в эфире НСН, что произошедшее с Навальным может быть спецоперацией западных спецслужб.
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального в четверг рассказали, что вещество из группы «Новичок», которым, по их версии, был отравлен политик, немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске. Эту бутылку немецким врачам предоставили сами соратники Навального.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН предположил, как мог быть отравлен Навальный, и предложил искать женский след в деле.
«Во-первых, с Навальным была девушка из Лондона, Мария Певчих, которая, как выяснилось, была биотехнологом, а значит, умеет работать с особо опасными веществами. Тут единственная версия, что это была целая спецоперация, а отравляющее вещество находилось в капсуле. Ее добавили в воду, и когда в желудке микрокапсула растворилась, вещество начало действовать. А сделать это могли только люди из окружения Навального. У Певчих есть опыт ухода от наблюдения, а значит, мы имеем дело с агентом 00Х в юбке. Она не полетела с Навальным в самолете, так что….», - описал предполагаемый сценарий собеседник НСН.
По информации издания «Проект», бутылку вывезла в ФРГ сотрудница созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.
«Есть процедура. Приехала следственная группа, в присутствии понятых изъяла доказательства. В противном случае, следствие не должно принимать ее, потому что неизвестно, как и что наносили на бутылку. Но в любом случае «Новичок» начинает действовать сразу. И это спецоперация западных спецслужб. То, что это не наша спецоперация подтверждается тем, что Навального, во-первых, не разрешили увезти в Германию, да и просто бы не довезли до больницы. А тут и в самолет посадили, а сначала и в больницу привезли, и реанимировали. И просто так западникам бы не отдали», - считает эксперт.
«Полученные неизвестно как и неизвестно кем доказательства, не могут быть приобщены к делу в любом нормальном расследовании», - добавил Игорь Никулин.
Ранее глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что нежелание России проводить серьезное расследование ситуации с Навальным воспринимается Западом как «увертки».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».
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