«Агент в юбке». Эксперт по химоружию нашел в деле Навального женский след

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального в четверг рассказали, что вещество из группы «Новичок», которым, по их версии, был отравлен политик, немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске. Эту бутылку немецким врачам предоставили сами соратники Навального.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН предположил, как мог быть отравлен Навальный, и предложил искать женский след в деле.

«Во-первых, с Навальным была девушка из Лондона, Мария Певчих, которая, как выяснилось, была биотехнологом, а значит, умеет работать с особо опасными веществами. Тут единственная версия, что это была целая спецоперация, а отравляющее вещество находилось в капсуле. Ее добавили в воду, и когда в желудке микрокапсула растворилась, вещество начало действовать. А сделать это могли только люди из окружения Навального. У Певчих есть опыт ухода от наблюдения, а значит, мы имеем дело с агентом 00Х в юбке. Она не полетела с Навальным в самолете, так что….», - описал предполагаемый сценарий собеседник НСН.