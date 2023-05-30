Еврокомиссия: заморозка российских активов станет гарантией выплаты компенсации Украине

Он подчеркнул, что сейчас важно, как можно больше заморозить российского имущества и активов.

Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия сейчас старается не только заморожаживать, но и арестовать как можно больше активов российских граждан и организаций за разные нарушения, включая коррупцию, отмывание средств и нарушение режима санкций.

Ранее стало известно, что свыше € 200 миллиардов активов Банка России заморожены в странах ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

