Еврокомиссия: заморозка российских активов станет гарантией выплаты компенсации Украине
Заморозка активов Центробанка России послужит гарантией выплат Украине за причинённый ущерб. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает РБК.
Он подчеркнул, что сейчас важно, как можно больше заморозить российского имущества и активов.
Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия сейчас старается не только заморожаживать, но и арестовать как можно больше активов российских граждан и организаций за разные нарушения, включая коррупцию, отмывание средств и нарушение режима санкций.
Ранее стало известно, что свыше € 200 миллиардов активов Банка России заморожены в странах ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru