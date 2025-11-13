ЕК переведет Украине 6 млрд евро из кредита G7
Еврокомиссия переведет Украине около 6 млрд евро из кредита Группы семи с погашением из доходов от российских активов и фонда Евросоюза. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
«Мы сегодня выделим почти 6 миллиардов евро из кредита ERA и специального украинского фонда», - указала глава ведомства.
Ранее Брюссель решил до конца года предоставить Киеву около 18 млрд евро кредитов с погашением из доходов от активов РФ в рамках кредита на 45 млрд евро, согласованного G7.
Между тем СМИ сообщили, что Италия, Франция и Бельгия не поддерживают передачу Украине замороженных российских активов, напоминает РЕН ТВ.
