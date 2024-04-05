Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро
Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить Армении помощь в размере 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие четыре года. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции в Брюсселе она отметила, что средства будут выделены в форме грантов. По словам главы ЕК, Евросоюз планирует сделать Армению более устойчивой.
Ранее Еврокомиссия объявила о выделении 500 миллионов евро на производство боеприпасов в Европе. Отмечалось, что это позволит европейской оборонной промышленности к концу 2025 года увеличить свои мощности до двух миллионов снарядов в год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru