Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на производство боеприпасов

Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении 500 млн евро на производство боеприпасов в Европе.

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Как сообщает пресс-служба ЕК, эти средства были предусмотрены Законом о поддержке производства боеприпасов.

«Это позволит европейской оборонной промышленности к концу 2025 года увеличить свои мощности до двух млн снарядов в год», - отмечается в заявлении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса поторопиться с передачей боеприпасов Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ПроизводствоВооружениеЕврокомиссия

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