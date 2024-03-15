Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на производство боеприпасов
15 марта 202415:11
Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении 500 млн евро на производство боеприпасов в Европе.
Как сообщает пресс-служба ЕК, эти средства были предусмотрены Законом о поддержке производства боеприпасов.
«Это позволит европейской оборонной промышленности к концу 2025 года увеличить свои мощности до двух млн снарядов в год», - отмечается в заявлении.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса поторопиться с передачей боеприпасов Украине, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru