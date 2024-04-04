Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине

На встрече с коллегами из стран НАТО, которая прошла в Брюсселе, он указал, что в случае одобрения пакета на указанную сумму на срок в пять лет, венгерский бюджет получит дополнительные 10 млрд евро расходов.

«Для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся», - заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия решительно против обсуждения вопроса отправки военнослужащих из западных стран на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

