Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине займа в размере €90 млрд

По её словам, 60 млрд евро из этой суммы пойдут на военную помощь. При этом покупая оружие Киев должен будет отдавать приоритет компаниям из Евросоюза.

Фон дер Ляйен добавила, что остальные 30 млрд евро направят на поддержку украинского бюджета.

«Бюджетная поддержка предназначена для того, чтобы помочь Украине продвигать реформы и модернизировать страну», — заключила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что передача Украине 800 млрд евро ослабит Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

