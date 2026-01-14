От устаревшего ПО до видеокамер: Названы главные уязвимости IT-систем
Банки России давно сталкиваются с атаками хакеров, потому вкладывают большие деньги в IT-безопасность, рассказал НСН Герман Клименко.
Компании сферы ретейла в России наиболее уязвимы к хакерским атакам, при этом в стране нет ни одного крупного предприятия, которое бы не выстояло после выведение серверов из строя, заявил в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Почти 50% компаний телекоммуникационной отрасли имеют критические уязвимости в своих IT-системах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании в сфере информбезопасности (ИБ) CICADA8. Уточняется, что были «неинвазивным методом» проанализированы 20 000 компаний. Выяснилось, что в госсекторе и ретейле такие уязвимости есть у трети организаций (31%), в сфере здравоохранения практически у каждой четвертой компании (у 23%), а в финсекторе лишь у 22%.
«Понятно, что чем больше эксплуатируется ПО, тем больше вирусов на него налипает. Со временем возникают ошибки, системные администраторы периодически забывает об обновлении. Также разнообразные приборы, включая видеокамеры, часто защищены не так, как сервера. Это тоже серьезная уязвимость. Злоумышленники заходят через приборы и попадают в сеть. Также бывает конфликт интересов, когда отечественное и зарубежное ПО не дружат. До санкционной истории мы согласовывали протоколы. Сейчас каждый работает сам по себе, и возникают конфликты. Определить устойчивость к Ddos-атакам можно только изнутри, а эти три направления хорошо диагностируются извне. Также эти истории в целом самые распространенные в плане хищения данных. Боты и операторы постоянно уточняют на предмет того, обновили ли вовремя операционную систему или ПО», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, все крупные российские компании надежно защищены от возможных хакерских атак. Особенное внимание вопросу безопасности данных уделяют в финансовом секторе.
«В США бывает, что после взлома базы данных компания не восстанавливается. Мы помним историю «Аэрофлота». У компании были выведены из строя серверы, но IT-сектор отработал нормально, копии были восстановлены. Это многоуровневая система. Нет компаний, которые на 100% защищены от вирусов и хакеров. Любая система сбоит, гораздо важнее - время возврата в строй. В Росси на данный момент нет крупных компаний, которые не могли бы вернуться к работе после атаки. Сегодня самые большие профессионалы по безопасности работают в банковском секторе. Бессмысленно защищать то, что не несет больших рисков. Банки страдают от мошенников и разнообразных хакеров, потому давно вкладываются в критическую инфраструктуру. Наверное, самая большая проблема у ретейла. Они очень быстро меняются, им надо быстро работать, IT они уделяют внимание меньше», - объяснил Клименко.
Ранее в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone заявили, что промышленные и инженерные предприятия России подвергаются атакам 63 хакерских группировок. Уточнялось, что 32 группировки занимаются кибершпионажем и пытаются незаметно проникнуть в инфраструктуру организаций, получив доступ к данным и удерживая его как можно дольше, напоминает «Радиоточка НСН».
