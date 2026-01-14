Почти 50% компаний телекоммуникационной отрасли имеют критические уязвимости в своих IT-системах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании в сфере информбезопасности (ИБ) CICADA8. Уточняется, что были «неинвазивным методом» проанализированы 20 000 компаний. Выяснилось, что в госсекторе и ретейле такие уязвимости есть у трети организаций (31%), в сфере здравоохранения практически у каждой четвертой компании (у 23%), а в финсекторе лишь у 22%.

«Понятно, что чем больше эксплуатируется ПО, тем больше вирусов на него налипает. Со временем возникают ошибки, системные администраторы периодически забывает об обновлении. Также разнообразные приборы, включая видеокамеры, часто защищены не так, как сервера. Это тоже серьезная уязвимость. Злоумышленники заходят через приборы и попадают в сеть. Также бывает конфликт интересов, когда отечественное и зарубежное ПО не дружат. До санкционной истории мы согласовывали протоколы. Сейчас каждый работает сам по себе, и возникают конфликты. Определить устойчивость к Ddos-атакам можно только изнутри, а эти три направления хорошо диагностируются извне. Также эти истории в целом самые распространенные в плане хищения данных. Боты и операторы постоянно уточняют на предмет того, обновили ли вовремя операционную систему или ПО», - сообщил он.