В Словакии выступили против идеи общеевропейской армии

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что безопасность европейских стран должна оставаться в зоне ответственности НАТО, а не Европейского союза. Об этом сообщило издание Noviny.

По словам главы словацкого военного ведомства, инициатива по созданию общей европейской армии является необоснованной и избыточной. Калиняк отметил, что альянс НАТО уже выполняет функции по обеспечению коллективной безопасности своих членов, тогда как формирование параллельных оборонных структур в рамках ЕС потребует значительных финансовых затрат и создаст дополнительные риски.