В Словакии выступили против идеи общеевропейской армии
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что безопасность европейских стран должна оставаться в зоне ответственности НАТО, а не Европейского союза. Об этом сообщило издание Noviny.
По словам главы словацкого военного ведомства, инициатива по созданию общей европейской армии является необоснованной и избыточной. Калиняк отметил, что альянс НАТО уже выполняет функции по обеспечению коллективной безопасности своих членов, тогда как формирование параллельных оборонных структур в рамках ЕС потребует значительных финансовых затрат и создаст дополнительные риски.
Он подчеркнул, что не понимает, какие задачи Европа собирается решать с помощью таких проектов и за счет каких ресурсов.
Заявление министра прозвучало в ответ на предложение еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который ранее выступил с инициативой о создании постоянной европейской армии численностью около 100 тысяч человек, а также о реформировании системы управления оборонной политикой Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист рассказал о наследниках Игоря Золотовицкого
- Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике
- Продюсер Рудченко предрек Долиной паузу в карьере
- В Госдуме объяснили, зачем студентам новый учебник по экономике
- Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы
- Трамп потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии
- Власти пока держатся: Переворот в Иране ослабит Россию и Китай
- Новым директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова
- В АТОР заявили, что приостановка выдачи виз США не повлияет на туристов из РФ
- В России предсказали рост цен на технику из-за дефицита жестких дисков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru