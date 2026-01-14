NBC оценил стоимость покупки Гренландии для США

Покупка Гренландии может обойтись Соединенным Штатам примерно в 700 млрд долларов, что превышает половину годового бюджета Пентагона. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника, знакомые с оценками ученых и бывших американских чиновников.

По данным телеканала, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио в ближайшие недели подготовить предложение о приобретении острова. Источники отмечают, что этот вопрос стал одним из приоритетных направлений для американского лидера.

СМИ: Трамп хочет получить контроль над Гренландией через референдум

Ранее газета The Times сообщала, что администрация Трампа рассматривает несколько возможных сценариев установления контроля над Гренландией. Среди них — силовое давление, прямой выкуп острова, заключение соглашения о свободной ассоциации или комбинированный вариант.

В частности, обсуждается модель, при которой Гренландия формально сохраняет статус территории Дании, но при этом существенно расширяется военное и политическое присутствие США на острове, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
