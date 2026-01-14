NBC оценил стоимость покупки Гренландии для США
Покупка Гренландии может обойтись Соединенным Штатам примерно в 700 млрд долларов, что превышает половину годового бюджета Пентагона. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника, знакомые с оценками ученых и бывших американских чиновников.
По данным телеканала, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио в ближайшие недели подготовить предложение о приобретении острова. Источники отмечают, что этот вопрос стал одним из приоритетных направлений для американского лидера.
Ранее газета The Times сообщала, что администрация Трампа рассматривает несколько возможных сценариев установления контроля над Гренландией. Среди них — силовое давление, прямой выкуп острова, заключение соглашения о свободной ассоциации или комбинированный вариант.
В частности, обсуждается модель, при которой Гренландия формально сохраняет статус территории Дании, но при этом существенно расширяется военное и политическое присутствие США на острове, передает «Радиоточка НСН».
